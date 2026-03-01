POL-BOR: Ahaus - Unbekannte beschädigen Roadster
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Zum Riddebrocks Busch / Fürstenkämpe;
Tatzeit: 27.02.2026, 13.00 Uhr;
Unbekannte beschädigten einen silberfarbenen Mercedes 350 SL (107), der im Bereich Zum Riddebrocks Busch / Fürstenkämpe parkte. Ein Zeuge informierte am Freitagnachmittag die Polizei, da er ein zerstörtes Seitenfenster an dem Roadster bemerkt hatte. Die Beamten stellten zudem fest, dass auf dem Beifahrersitz verkohltes und angebranntes Papier lag.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)
