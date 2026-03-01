Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Täter flüchtet

Borken (ots)

Tatort: Borken, Kapellenstraße;

Tatzeit: 28.02.2026, 20.45 Uhr;

Am Samstagabend bemerkte ein Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Kapellenstraße gegen 20.45 Uhr eine fremde Person im Haus. Auf Ansprache flüchtete der Unbekannte. Eine vor dem Haus bereitgestellte Schubkarre zeugte vom Vorhaben des Täters. Wie der Unbekannte in das Haus eindringen und was er alles entwenden konnte, steht derzeit nicht genau fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell