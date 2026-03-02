POL-BOR: Reken-Maria Veen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus
Reken (ots)
Tatort: Reken- Maria Veen, Zum Heubach;
Tatort: 01.03.2026, 19.50 Uhr;
Bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntagabend in ein Wohnhaus in Maria Veen an der Straße Zum Heubach einzudringen. Eine Bewohnerin des Hauses stellte am Abend Beschädigungen an einem Fenster fest. Es blieb bei einem Versuch. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell