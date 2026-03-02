Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken-Maria Veen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Reken (ots)

Tatort: Reken- Maria Veen, Zum Heubach;

Tatort: 01.03.2026, 19.50 Uhr;

Bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntagabend in ein Wohnhaus in Maria Veen an der Straße Zum Heubach einzudringen. Eine Bewohnerin des Hauses stellte am Abend Beschädigungen an einem Fenster fest. Es blieb bei einem Versuch. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell