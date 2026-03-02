POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall geflüchtet
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Fuistingstraße;
Unfallzeit: 02.03.2026, zwischen 10.50 Uhr und 11.20 Uhr;
Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Der schwarze Skoda Kamiq parkte am Montag zwischen 10.20 Uhr und 11.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Fuistingstraße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der hinteren rechten Seite und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
