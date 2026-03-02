PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 19 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten. In allen Fällen wurde den Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Einzelnen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei insgesamt 14 Verkehrsteilnehmer, die ein Auto unter Einfluss von Drogen führten. In Gronau standen 11 Fahrer unter dem Einfluss von Drogen, in Ahaus drei.

Im Südkreis fuhr ein Verkehrsteilnehmer in Borken unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug. In Bocholt und Borken stoppten die Beamten jeweils in zwei Fällen Verkehrsteilnehmer, die unter Drogen ein Fahrzeug führten.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

