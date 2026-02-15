LPI-SLF: Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Tanna (ots) - Am Donnerstagmittag wurden in Tanna mehrere Personen aufgrund eines Unfalls verletzt. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem PKW von Zollgrün kommend und wollte im Kreuzungsbereich "Kapelle" nach links abbiegen. Hierbei übersah der junge Mann einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 72-Jährigen in seinem PKW. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Neben den beiden Fahrern wurde noch eine ...

