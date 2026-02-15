Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt
Unterwellenborn (ots)
Am Samstag, dem 14.02.2026, gegen 18:45 Uhr wurde der 40-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes in der Ortslage Unterwellenborn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ein durchgeführter Drogenvortest zeigte jedoch ein positives Ergebnis. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.
