POL-BOR: Kreis Borken - Kriminalstatistik für das Jahr 2025 vorgestellt

Die Kriminalitätslage im Kreis Borken entwickelt sich weiterhin positiv. Die Polizei konnte im vergangenen Jahr mehr als 58 Prozent der bekannt gewordenen Straftaten aufklären. Insgesamt ist die Gesamtkriminalität rückläufig. Die Kreispolizeibehörde Borken stellte die aktuellen Zahlen am Dienstag (03.03.2026) im Rahmen einer Pressekonferenz vor. Landrat Dr. Kai Zwicker präsentierte die Kriminalstatistik gemeinsam mit Kriminaldirektorin Corinna Dimmers-Janning, Leiterin der Direktion Kriminalität. In der Gesamtbilanz sind die Fallzahlen im Kreis Borken um 7,6 Prozent gesunken. Besonders deutlich zeigte sich der Rückgang in mehreren Deliktsbereichen: So gingen die Fahrraddiebstähle um 8,5 Prozent zurück, Wohnungseinbruchdiebstähle sanken um 4 Prozent. Besonders stark verringerte sich die Rauschgiftkriminalität - hier wurden 34 Prozent weniger Fälle registriert. Einen leichten Anstieg verzeichnete die Polizei hingegen bei den angezeigten Fällen häuslicher Gewalt. Gleichzeitig nahm die Zahl der ausgesprochenen Wohnungsverweisungen und Rückkehrverbote ab. Landrat Dr. Kai Zwicker betonte: "Die Menschen leben sicher im Kreis Borken. Der Rückgang der Gesamtkriminalität und die erneut hohe Aufklärungsquote zeigen, dass die Polizei hier wirkungsvoll und engagiert arbeitet." Sein Dank galt ausdrücklich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreispolizeibehörde Borken für ihren Einsatz sowie den aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern, die durch Hinweise und Aussagen einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im Kreis leisten. Kriminaldirektorin Corinna Dimmers-Janning ergänzte: Die gute Zusammenarbeit der einzelnen Direktionen trägt maßgeblich dazu bei, dass im Kreis Borken ein deutlicher Rückgang der Gesamtkriminalität zu verzeichnen ist. Auch die Bürger leisten einen wichtigen Beitrag, indem sie aufmerksam sind und Verantwortung für ihr Umfeld übernehmen. Abteilungsleiter Polizei Paul Albers hatte bereits im Vorfeld unterstrichen: "Die Polizei im Kreis Borken setzt sich direktionsübergreifend konsequent für die Sicherheit der Menschen ein. Diese erfolgreiche Arbeit drückt sich auch in den aktuellen Zahlen aus." Besondere Aufmerksamkeit fand die Aufklärung eines Einbruchs in Reken. Die Tatverdächtigen konnten festgenommen werden; ein Richter ordnete Untersuchungshaft an

Im Rahmen der Pressekonferenz wurde zudem die Bedeutung von Präventions- und Opferschutzarbeit hervorgehoben. Christoph Wegener von der Kriminalprävention-Opferschutz erläuterte eindrucksvoll, wie sehr Opfer unter Straftaten leiden. Darüber hinaus stellte er Präventionsangebote vor, die insbesondere zum Schutz des Eigentums beitragen können. (sb)

