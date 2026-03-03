POL-BOR: Südlohn-Oeding - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Winterswyker Straße
Südlohn (ots)
Unfallort: Südlohn-Oeding, Winterswyker Straße;
Unfallzeit: 02.03.2026, 15.15 Uhr;
Eine 89-jährige Frau aus Südlohn ist an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben. Zu diesem war es am Montagnachmittag in Oeding gekommen: Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die Südlohnerin, fußläufig mit ihrer Gehhilfe die Winterswyker Straße zu überqueren. Auf der Fahrbahn kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 73-jährigen Frau. Diese war kurz vorher aus dem Heckenweg nach links auf die Winterswyker Straße in Richtung Jakobistraße eingebogen. Rettungskräfte brachten die 89-Jährige schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Dort erlag sie am heutigen Dienstagmorgen ihren Verletzungen. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell