POL-BOR: Borken-Marbeck - Unbekannter beschädigt Geschwindigkeitstafel
Borken (ots)
Tatort: Borken-Marbeck, Eschweg;
Tatzeit: zwischen 30.01.2026, 09.00 Uhr und 03.03.2026, 10.45 Uhr;
Eine digitale Geschwindigkeitsanzeigetafel mutwillig beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Borken-Marbeck. Die Tafel hing zwischen Ende Januar und Anfang März am Eschweg. Durch die Tat entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (jh)
