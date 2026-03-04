PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Unbekannter beschädigt Geschwindigkeitstafel

Borken (ots)

Tatort: Borken-Marbeck, Eschweg;

Tatzeit: zwischen 30.01.2026, 09.00 Uhr und 03.03.2026, 10.45 Uhr;

Eine digitale Geschwindigkeitsanzeigetafel mutwillig beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Borken-Marbeck. Die Tafel hing zwischen Ende Januar und Anfang März am Eschweg. Durch die Tat entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 10:38

    POL-BOR: Rhede - Nach Unfall weitergefahren

    Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Dännendiek; Unfallzeit: 02.03.2026, zwischen 16.00 Uhr und 17.45 Uhr; Nach dem Unfall mit einem geparkten Pkw weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Rhede. Der VW Golf parkte am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz neben einem Fitnessstudio am Dännendiek. Der Flüchtige beschädigte den Pkw an der hinteren rechten Seite und entfernte sich vom ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 10:37

    POL-BOR: Gescher - Versuchter Einbruch in Lagerhalle

    Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Schildarpstraße; Tatzeit: zwischen 28.02.2026, 08.00 Uhr und 01.03.2026, 12.00 Uhr; Unbekannte Täter haben zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag versucht, in eine Lagerhalle an der Schildarpstraße in Gescher einzubrechen. Die Einbrecher schlugen die Scheibe eines Rolltors gewaltsam ein. In das Gebäude selbst gelangten sie jedoch nicht. Bislang ist unklar, wie die Unbekannten auf das ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 15:00

    POL-BOR: Südlohn-Oeding - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Winterswyker Straße

    Südlohn (ots) - Unfallort: Südlohn-Oeding, Winterswyker Straße; Unfallzeit: 02.03.2026, 15.15 Uhr; Eine 89-jährige Frau aus Südlohn ist an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben. Zu diesem war es am Montagnachmittag in Oeding gekommen: Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die Südlohnerin, fußläufig mit ihrer Gehhilfe die Winterswyker Straße zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren