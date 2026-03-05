PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Gronau - Gullideckel entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Heerweg;

Tatzeit: 04.03.2026, 08.00 Uhr;

Einen Gullideckel ausgehoben und gestohlen haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in Gronau - zurück ließen sie eine ungesicherte Gefahrenstelle. Zu der Tat kam auf der Straße Heerweg. Der Bauhof der Stadt Gronau sicherte die Örtlichkeit. Da es sich dabei um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handelt, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei in Gronau bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

  • 04.03.2026 – 13:52

    POL-BOR: Gronau - Unbekannte brechen in Lagerhalle ein

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Im Winkel; Tatzeit: zwischen 03.03.2026, 15.30 Uhr und 04.03.2026, 09.30 Uhr; In die Lagehalle eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Im Winkel in Gronau. Nach ersten Erkenntnissen bohrten die Unbekannten in der Nacht zum Mittwoch den Schließzylinder einer Zugangstür auf. Im Inneren der Halle durchwühlten die Einbrecher einen ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:00

    POL-BOR: Borken-Marbeck - Unbekannter beschädigt Geschwindigkeitstafel

    Borken (ots) - Tatort: Borken-Marbeck, Eschweg; Tatzeit: zwischen 30.01.2026, 09.00 Uhr und 03.03.2026, 10.45 Uhr; Eine digitale Geschwindigkeitsanzeigetafel mutwillig beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Borken-Marbeck. Die Tafel hing zwischen Ende Januar und Anfang März am Eschweg. Durch die Tat entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 10:38

    POL-BOR: Rhede - Nach Unfall weitergefahren

    Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Dännendiek; Unfallzeit: 02.03.2026, zwischen 16.00 Uhr und 17.45 Uhr; Nach dem Unfall mit einem geparkten Pkw weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Rhede. Der VW Golf parkte am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz neben einem Fitnessstudio am Dännendiek. Der Flüchtige beschädigte den Pkw an der hinteren rechten Seite und entfernte sich vom ...

    mehr
