Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Haftbefehl wegen ticketloser Fahrten

Meiningen (ots)

Die Bundespolizei in Meiningen erhielt Kenntnis von einem Strafvollstreckungsbefehl der örtlichen Staatsanwaltschaft. Dieser wurde gegen eine 49-Jährige erlassen, weil diese wegen des Erschleichens von Beförderungsleistungen verurteilt worden ist.

Am gestrigen Nachmittag konnten Bundespolizisten die Deutsche an ihrer Wohnanschrift in Meiningen antreffen. Der justizielle Beschluss wurde ihr eröffnet. Die Gesuchte war in der Lage, die dreistellige Geldstrafe zu begleichen. Somit ist sie einer 17-tägigen Freiheitsstrafe entgangen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft wurde über den Sachverhalt informiert.

