BPOLI EF: Ticketlose Fahrt überführt Gesuchten

Diese Zugfahrt endete in Handschellen.

Am Mittwochmittag nutzte ein Mann einen Schnellzug von Erlangen nach Erfurt. Das nötige Ticket dafür besaß er nicht, weswegen das Zugpersonal die Bundespolizei informiert hat.

Der Mann hatte keine Dokumente bei sich, weswegen er zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen wurde. Bei seiner genaueren Überprüfung stellten die Bundespolizisten fest, dass der 26-jährige Afghane zur Festnahme ausgeschrieben war. Dem justiziellen Beschluss liegt ein Verstoß gegen das Aufenthaltsrecht zu Grunde.

Der Mann wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt nach Tonna gebracht. Zudem wurde er durch die Bundespolizei wegen der ticketlosen Fahrt angezeigt.

