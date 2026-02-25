Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Puzzlearbeit führt zu Eigentümer

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine Fundsache und ein Kennzeichen wurden in Puzzlearbeit zusammengeführt.

Immer wieder kommt es vor, dass Reisende ihre Gegenstände in Zügen und Bahnhöfen vergessen oder gar verlieren. Selten gehen diese Verluste gut aus. Doch es gibt auch diese kleinen Geschichten, die Zuversicht vermitteln. So kam es am Dienstagabend dazu, dass eine 58-jährige Frau die Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof aufsuchte und den Beamten ein Smartphone übergeben hat, das sie zuvor aufgefunden hatte.

Auf dem Sperrbildschirm des Gerätes war ein Foto eines Motorrades abgebildet. Über das gut lesbare Kennzeichen gelang es den Bundespolizisten herauszufinden, wer der Eigentümer des Zweirades und mutmaßlich des Handys ist. Der 45-jährige Deutsche konnte kontaktiert werden. Tatsächlich vermisste er auch sein Smartphone und konnte es beschreiben.

Durch die ehrliche Finderin und die kleine Ermittlung hatte die Story ein gutes Ende.

