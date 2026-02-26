PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Aufenthalt im Justizvollzug geradeso abgewendet

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am heutigen Vormittag überprüften Bundespolizisten einen Mann im Erfurter Hauptbahnhof. Dabei wurde bekannt, dass gegen den 40-jährige Deutschen ein Strafvollstreckungsbefehl erlassen worden ist. Grund hierfür ist ein verkehrsrechtlicher Verstoß und eine nicht bezahlte Geldbuße.

Eine Streife der Bundespolizei nahm den Mann im Hauptbahnhof fest und brachte ihn ins nahegelegene Revier. Dort wurde ihm der Strafvollstreckungsbeschluss eröffnet. Der Festgenommene war in der Lage, die geforderte Geldsumme und die Verwaltungskosten des Verfahrens aufzubringen. Damit ist er einer Freiheitsstrafe knapp entgangen.

Der Mann durfte die Dienststelle auf freien Fuß verlassen und die Thüringer Justiz wurde über die getroffenen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 14:10

    BPOLI EF: Ticketlose Fahrt überführt Gesuchten

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Diese Zugfahrt endete in Handschellen. Am Mittwochmittag nutzte ein Mann einen Schnellzug von Erlangen nach Erfurt. Das nötige Ticket dafür besaß er nicht, weswegen das Zugpersonal die Bundespolizei informiert hat. Der Mann hatte keine Dokumente bei sich, weswegen er zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen wurde. Bei seiner genaueren Überprüfung stellten die ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 14:39

    BPOLI EF: Puzzlearbeit führt zu Eigentümer

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Eine Fundsache und ein Kennzeichen wurden in Puzzlearbeit zusammengeführt. Immer wieder kommt es vor, dass Reisende ihre Gegenstände in Zügen und Bahnhöfen vergessen oder gar verlieren. Selten gehen diese Verluste gut aus. Doch es gibt auch diese kleinen Geschichten, die Zuversicht vermitteln. So kam es am Dienstagabend dazu, dass eine 58-jährige Frau die Bundespolizei am Erfurter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren