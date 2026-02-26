Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Aufenthalt im Justizvollzug geradeso abgewendet

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am heutigen Vormittag überprüften Bundespolizisten einen Mann im Erfurter Hauptbahnhof. Dabei wurde bekannt, dass gegen den 40-jährige Deutschen ein Strafvollstreckungsbefehl erlassen worden ist. Grund hierfür ist ein verkehrsrechtlicher Verstoß und eine nicht bezahlte Geldbuße.

Eine Streife der Bundespolizei nahm den Mann im Hauptbahnhof fest und brachte ihn ins nahegelegene Revier. Dort wurde ihm der Strafvollstreckungsbeschluss eröffnet. Der Festgenommene war in der Lage, die geforderte Geldsumme und die Verwaltungskosten des Verfahrens aufzubringen. Damit ist er einer Freiheitsstrafe knapp entgangen.

Der Mann durfte die Dienststelle auf freien Fuß verlassen und die Thüringer Justiz wurde über die getroffenen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell