POL-BOR: Gronau - Einbruch in Einfamilienhaus
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Gildehauser Damm;
Tatzeit: 04.03.2026, 10.15 Uhr und 14.45 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Gildehauser Damm in Gronau. Mittwoch zwischen 10.15 Uhr und 14.45 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell