Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hyundai gerät in Verkehrskontrolle

Ebeleben (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser waren am Freitagmorgen im Rahmen einer Streifenfahrt in der Ortslage Ebeleben eingesetzt. Gegen 7.45 Uhr wurde der Fahrer eines Hyundai in der Sondershäuser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass die Kennzeichen nicht zu dem Pkw gehörten, dieser nicht angemeldet war und das Fahrzeug somit nicht über den gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutz verfügte. Die Beamten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein und stellten die Kennzeichentafeln sicher.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
