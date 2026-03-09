Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Gefährliche Körperverletzung in Delmenhorst +++ zwei Männer vorläufig festgenommen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 6. März 2026, gegen 20:55 Uhr, eskalierte eine Auseinandersetzung auf dem Parkplatz der Graftanlagen in Delmenhorst.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zwischen einem 27-jährigen Delmenhorster, seinem 30 Jahre alten Begleiter und drei Männern im Alter von 24, 29 und 43 Jahren zu einem Streit. Hierbei wurde der 27-jährige Delmenhorster durch den Einsatz eines bislang unbekannten Gegenstandes lebensgefährlich verletzt.

Ein unbeteiligter Zeuge wählte den Notruf. Unmittelbar nach dem abgesetzten Notruf traf die erste Besatzung eines Streifenwagens am Tatort ein. An der Auseinandersetzung beteiligte Personen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Spuren, die mit dem eskalierten Streit in Zusammenhang gebracht werden konnten, wurden gesichert und werden im Rahmen der Ermittlungen analysiert.

Nach Angaben des Zeugen flüchteten die drei männlichen Personen mit einem BMW. Auch der 27-jährige hatte mit seinem Begleiter den Tatort verlassen.

Der 27-Jährige wurde noch in der Tatnacht notoperiert.

Nach sofort eingeleiteten und umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich gegen den 24-Jährigen aus Delmenhorst, den 29-Jährigen Mann aus Bremen und den 43-Jährigen ohne festen Wohnsitz jeweils ein dringender Tatverdacht. So wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg am Sonntag, 8. März 2026, der Fluchtwagen der Tatverdächtigen in Bremen beschlagnahmt und insgesamt zwei Wohnungen in Bremen und Delmenhorst durchsucht.

Bei den Durchsuchungen wurden die 29-jährigen und der 43-jährigen dringend Tatverdächtigen angetroffen und beide vorläufig festgenommen. Am Montag, 9. März 2026 stellte sich der dritte dringend tatverdächtige 24-jährige Mann aus Delmenhorst der Polizei.

Die Hintergründe des Tatgeschehens sind gegenwärtig Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung.

Aufgrund fehlender Haftgründe stellte die Staatsanwaltschaft Oldenburg keine Anträge auf Untersuchungshaft, sodass die Tatverdächtigen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen wurden.

