Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrraddiebstahl in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 5. März 2026, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, wurde ein gesichertes graues Pedelec der Firma Gazelle vor einer Arztpraxis in der Bürgermeister-Müller-Straße in Brake entwendet.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 2.300 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum derzeitigen Verbleib des grauen Zweirades geben können.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

