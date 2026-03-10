PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Beeinflusster Fahrer ohne Führerschein auf der Autobahn 29 unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 9. März 2026, gegen 21:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf Höhe der Autobahn-Raststätte Huntetal einen Audi-Fahrer, der auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Ahlhorner Heide unterwegs war.

Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 32-jährige Audi-Fahrer aus Wardenburg nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem einen beeinflussten Eindruck machte.

In der Folge nahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Pkw-Fahrer und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

