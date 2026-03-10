Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Beeinflusster Fahrer ohne Führerschein auf der Autobahn 29 unterwegs
Delmenhorst (ots)
Am Montag, 9. März 2026, gegen 21:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf Höhe der Autobahn-Raststätte Huntetal einen Audi-Fahrer, der auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Ahlhorner Heide unterwegs war.
Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 32-jährige Audi-Fahrer aus Wardenburg nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem einen beeinflussten Eindruck machte.
In der Folge nahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Pkw-Fahrer und die Weiterfahrt wurde untersagt.
