Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Beeinflusster Fahrer ohne Führerschein auf der Autobahn 29 unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 9. März 2026, gegen 21:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf Höhe der Autobahn-Raststätte Huntetal einen Audi-Fahrer, der auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Ahlhorner Heide unterwegs war.

Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 32-jährige Audi-Fahrer aus Wardenburg nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem einen beeinflussten Eindruck machte.

In der Folge nahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Pkw-Fahrer und die Weiterfahrt wurde untersagt.

