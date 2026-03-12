Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Wendlingen/A8 - Zu schnell im Regen

In die Leitplanken krachte ein Autofahrer am Mittwoch auf der A8 bei Wendlingen am Neckar.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 23 Uhr. Der 24-Jährige fuhr mit seinem 3er BMW auf der A8 in Richtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Kirchheim Teck-West, bei km 181, war er auf dem linken Fahrstreifen wohl zu schnell unterwegs. Der Autofahrer verlor auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW geriet ins Schleudern und krachte frontal in die Mittelschutzplanken. Von dort wurde der Pkw abgewiesen, drehte sich um 180 Grad und kam auf der mittleren und rechten Fahrspur zum Stehen. Da zum Unfallzeitpunkt geringer Fahrzeugverkehr herrschte, kam es zum Glück zu keinen Folgeunfällen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Er konnte im Anschluss an die Unfallaufnahme nach Hause. Das Auto war Schrott. An dem konnten die Ermittler an der Hinterachse zwei fast glatte Reifen feststellen. Die hatten unter 1 mm Profil. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Leitplanken wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den Pkw. Während der Unfallaufnahme, der Bergung des Fahrzeugs und der Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Wendlingen war mit vier Fahrzeug im Einsatz.

Die Polizei rät, bei Regen und nasser Straße langsam zu fahren. Zu schnelles Fahren auf nasser Straße führt immer wieder zu gefährlichen Situationen und Unfällen. Um das Risiko eines Verkehrsunfalles durch Aquaplaning möglichst gering zu halten, sollten Autofahrer folgende Tipps befolgen:

- Die Reifen sollten immer ein ausreichendes Profil aufzeigen. (Hier sollte bei Sommerreifen auf 3 mm und bei Winterreifen auf 4 mm Profiltiefe geachtet werden!) - Ein zu niedriger Reifendruck verschlechtert das Fahrverhalten bei Nässe, deshalb ist dieser regelmäßig zu kontrollieren. - Um Aquaplaning zu vermeiden und einen kurzen Bremsweg zu garantieren, ist das Fahren mit angepasster Geschwindigkeit unabdingbar. - Beim Verlust der Bodenhaftung, gilt für Fahrer oder Fahrerin Ruhe zu bewahren. Um zu vermeiden, dass der Wagen im Moment der erneuten Kontaktaufnahme mit der Fahrbahn ins Schleudern kommt, auskuppeln anstatt bremsen (nicht bei Fahrzeugen mit ESP) und das Lenkrad geradeaus halten (falls es die Verkehrslage zulässt).

Weitere Tipps gibt die Polizei im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de. Sie empfiehlt zudem Fahrsicherheitstrainings, bei denen das richtige Verhalten in brenzligen Situationen gelernt werden kann.

++++0461051(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell