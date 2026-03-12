PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet
Am Mittwoch achtete eine Radlerin nicht auf den Verkehr.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr in Ulm-Wiblingen. Die 86-jährige Radlerin überquerte im Bereich der Raiffeisenstraße die Donautalstraße. Dabei achtete sie nicht auf die Vorfahrt des Verkehrs in der Donautalstraße. Eine 59-jährige Opel Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und stieß mit der Radlerin zusammen. Die Radlerin stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit nicht näher bekannten Verletzungen in ein Krankenhaus.

+++++++ 0459642(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

