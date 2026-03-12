Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Einbrecher kommt durchs Fenster

In einem Friseursalon in Süßen machte ein Unbekannter am Mittwoch Beute.

Ulm (ots)

Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr muss der Einbrecher in der Heidenheimer Straße zu Gange gewesen sein. Er gelangte wohl über ein gekipptes Fenster in den Aufenthaltsraum eines Friseursalons. Auf der Suche nach Brauchbarem fand er eine Handtasche. Die nahm er mit und flüchtete unerkannt. Die Polizei Donzdorf nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren am Tatort. Die Handtasche konnte in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufgefunden werden. Der Inhalt fehlte.

