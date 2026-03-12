PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Einbrecher kommt durchs Fenster
In einem Friseursalon in Süßen machte ein Unbekannter am Mittwoch Beute.

Ulm (ots)

Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr muss der Einbrecher in der Heidenheimer Straße zu Gange gewesen sein. Er gelangte wohl über ein gekipptes Fenster in den Aufenthaltsraum eines Friseursalons. Auf der Suche nach Brauchbarem fand er eine Handtasche. Die nahm er mit und flüchtete unerkannt. Die Polizei Donzdorf nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren am Tatort. Die Handtasche konnte in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufgefunden werden. Der Inhalt fehlte.

++++0457909

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

