POL-UL: (BC) Berkheim/B312 - Polizei zieht maroden Klein-Laster aus dem Verkehr

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei auf der B312 bei Berkheim einen völlig desolaten 3,5 Tonner.

Der ukrainische Lkw fuhr gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße bei Berkheim. Auf dem Parkplatz hatte der Verkehrsdienst Laupheim eine Kontrollstelle eingerichtet. Deshalb nahmen die Polizisten den Sprinter genauer unter die Lupe. Dabei entdeckten die Beamten gravierende Mängel an dem Mercedes. An dem Fahrzeug war der Aufbau an mehreren Stellen durchgerostet. Des Weiteren waren die Ladebordwände an dem beladenen Fahrzeug an allen Seiten mehrfach gerissen. Dadurch war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Der 3,5 Tonner wurde bei einem Sachverständigen in Biberach vorgeführt. Der begutachtete das Fahrzeug und stufte es mit insgesamt 23 Mängeln als verkehrsunsicher ein. Der Fachmann bescheinigte außerdem noch eine mangelhafte Bremsanlage. Die Fahrt war damit beendet und der Lkw wurde in der Nähe einer Werkstatt verkehrssicher abgestellt. Die Kennzeichen und Fahrzeugpapiere wurde einbehalten. Der 45-jährige Fahrer, der auch gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen sowie die Ladung nicht richtig gesichert hatte, musste an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 1.000 Euro bezahlen. Außerdem musste er für die Kosten des Gutachters aufkommen.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

