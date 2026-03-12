Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Auto stößt gegen abbiegenden Laster

Am Mittwoch reagierte ein Autofahrer falsch.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8.45 Uhr. Ein 61-Jähriger fuhr mit seinem Laster auf der B465 von Ehingen in Richtung Altsteußlingen. Der Fahrer des Forstbetriebslaster wollte nach links auf einen Feldweg abbiegen und setzte den Blinker ordnungsgemäß. Von hinten kam ein 43-Jähriger mit seinem Nissan. Der interpretierte den gesetzten Blinker als Zeichen für ihn zum Überholen. Als er zum Überholvorgang ansetzte, bog der MAN ab. Der Autofahrer bremste zwar noch, ein Unfall ließ sich nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

