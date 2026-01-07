Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Brandeinsatz in Finnentrop-Rönkhausen

Finnentrop (ots)

Die Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop wurde am heutigen Tag gegen 13:15 Uhr mit dem Einsatzstichwort "ausgelöster Rauchmelder" nach Rönkhausen alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde eine Person mit Brandverletzungen bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte der Rettungsdienst mittels Feuerlöscher erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst, kontrollierte die betroffene Wohnung mit einer Wärmebildkamera und führte anschließend umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch.

Im Einsatz befanden sich die Einheiten Bamenohl, Finnentrop, Lenhausen, Ostentrop, Rönkhausen und Schönholthausen sowie der Rettungsdienst des Kreises Olpe, das DRK Ortsverein Attendorn und die Polizei. Der Rettungshubschrauber "Christoph 25" war ebenfalls im Einsatz, konnte aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse jedoch nicht den Patiententransport übernehmen.

Hinweis: Der Einsatz verdeutlicht erneut die Bedeutung funktionsfähiger Rauchmelder. In Nordrhein-Westfalen besteht Rauchmelderpflicht in Wohnungen. Rauchmelder können im Ernstfall Leben retten, indem sie frühzeitig auf Brandentwicklungen aufmerksam machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Finnentrop, übermittelt durch news aktuell