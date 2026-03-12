Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Arbeitsunfall mit Gabelstapler

Schwerere Verletzungen erlitt ein Arbeiter am Mittwoch in Asch.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr lud ein 21-Jähriger mit einem Gabelstapler auf dem Gelände einer Ascher Firma eine Säge in einen Transporter. Der 21-Jährige hatte offensichtlich keine Befähigung für den Stapler. Er verwechselte wohl Gas mit Bremse und fuhr gegen das Fahrzeug. Dadurch wurde der Sprinter verschoben. Ein 20-jähriger Arbeiter stand hinter dem Fahrzeug und wurde zwischen Sprinter und einem Metallregal eingeklemmt. Mit schwereren Verletzungen kam dieser in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

+++++++ 0454916(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell