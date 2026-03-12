Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Vor der Polizei geflüchtet und Unfall verursacht

Ein Rollerfahrer trat am Mittwoch in Eislingen/Fils die Flucht vor der Polizei an.

Ulm (ots)

Nach einem Sturz konnte der 16-Jährige festgenommen werden, ein Streifenwagen wurde beschädigt.

Gegen 15.15 Uhr sah eine Polizeistreife den Kleinkraftroller in der Stuttgarter Straße/B10 fahren. Das Zweirad war auf Höhe einer Tankstelle in Richtung Göppingen unterwegs und kam dem Streifenwagen entgegen. Die Polizisten wollten eine Kontrolle durchführen. Deshalb wendeten sie und schlossen auf den Vorausfahrenden auf. Bei der Hinterherfahrt erkannten die aufmerksamen Beamten, dass ein falsches Versicherungskennzeichen montiert war. Auf Anhaltezeichen mittels Blaulicht und Martinshorn reagierte der Rollerfahrer nicht. Das Zweirad bog zunächst in die Zeppelinstraße ab und raste wohl mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über mehrere Kreuzungen in dem Wohngebiet hinweg. In der Holzheimer Straße hatte das Polizeifahrzeug aufgeschlossen und sich rechts neben den Flüchtenden auf dem Roller gesetzt. Dabei soll es wohl zu einem Kontakt zwischen dem Zweirad und dem Streifenwagen gekommen sein. Davon völlig unbeirrt setzte der Fahrer die Flucht in Richtung Stuttgarter Straße fort. In der Ludwigstraße endete die halsbrecherische Fahrt. Dort kam der Rollerfahrer bei geringer Geschwindigkeit zu Fall, nachdem das verfolgende Polizeifahrzeug eine Sperrung der Straße durchführte. Schnell war klar, warum der junge Mann vor der Polizei geflüchtet war. Der 16-Jährige hatte den Roller nicht versichert und er ist auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Jugendliche blieb unverletzt und kam auf ein Polizeirevier. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er von seinem Vater abgeholt. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. Den Schaden am Mercedes Streifenwagen schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro, den am Roller auf ca. 100 Euro. Die Piaggio wurde sichergestellt.

In diesem Zusammenhang sucht nun der Verkehrsdienst Mühlhausen Zeugen und andere Verkehrsteilnehmer, die durch die gefährliche Fahrt des Rollerfahrers möglichweise gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei Mühlhausen unter der Tel. 07335/9626-0 entgegen.

++++0458810

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell