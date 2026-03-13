Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Mit Motorrad auf Vorderfrau aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Donnerstag bei Achstetten.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seiner Kawasaki auf der K7519 von Laupheim in Richtung Bronnen. Vor ihm war eine 24-Jährige mit ihrem Opel Kleinwagen unterwegs. Die Autofahrerin hielt am Ortseingang verkehrsbedingt an, um nach links in die Bronner Höhe abzubiegen. Hierzu bremste sie ihr Auto ab. Der Biker bemerkte das wohl zu spät und fuhr auf seine Vorderfrau auf. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim schätzt den Schaden am Auto auf rund 3.000 Euro, den am Motorrad auf ca. 2.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

++++0463728

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell