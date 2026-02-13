PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Ahrensburg

Ratzeburg (ots)

13.02.2026 | Kreis Stormarn | 12.02.2026 - Ahrensburg

Am Donnerstag soll es in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Zwischen ca. 16:30 Uhr und 23:30 Uhr sollen Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in der Straße Am Neuen Teich in Ahrensburg eingedrungen sein, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Die Tatverdächtigen sollen die Räumlichkeiten durchwühlt und Wertgegenstände entwendet haben. Der genaue Stehlschaden ist aktuell noch unbekannt.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen. Wer hat in dem genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

