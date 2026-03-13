Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Feuer im Schornstein

Einsatzkräfte rückten am Donnerstag zu einem Kaminbrand in Biberach aus.

Ulm (ots)

Glanzruß im Schornstein dürfte nach Angaben der Polizei ursächlich für das Feuer gewesen sein. Das war gegen 19.30 Uhr in einem Wohngebäude im Eichendorffweg ausgebrochen. Ein Bewohner hatte den Notruf abgesetzt. Neben Feuerwehr und Polizei war auch der Kaminfeger am Brandort. Verletzt wurde niemand, am Gebäude entstand kein Sachschaden. Nachdem die Feuerwehr das Haus gelüftet hatte, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnräume zurückkehren.

