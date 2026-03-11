PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rettungseinsatz auf B276 - Autofahrer fährt Hubschrauberpiloten an und flüchtet

Schotten (ots)

Schotten. Ein bisher unbekannter männlicher Verkehrsteilnehmer steht im Verdacht am Sonntag (08.03.), gegen 14.30 Uhr, den Piloten eines Rettungshubschraubers, während eines Einsatzes auf der B276 (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6231155), absichtlich mit dem Auto angefahren zu haben.

Aufgrund laufender Rettungsmaßnahmen sperrten Einsatzkräfte die Bundesstraße - der alarmierte Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Unbekannte in einer dunklen Limousine zunächst an der Absperrung vorbei, woraufhin sich der Pilot auf die Fahrbahn vor seinen Hubschrauber stellte und den Fahrer ansprach. Dieser zeigte jedoch wenig Verständnis für die Sperrung und fuhr im weiteren Verlauf gegen das Bein des Piloten. Anschließend wendete er sein Auto und fuhr in derzeit unbekannte Richtung davon. Glücklicherweise blieb der Pilot unverletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen.

Der Fahrer des Autos kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 65-70 Jahre alt, circa 170 cm groß, weiße wellige Haare, rötliche Gesichtsfarbe

Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, sowie der Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

