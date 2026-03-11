PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Diebstahl aus Pkw

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch

Fulda. Zwischen Samstag (07.03.), 18.25 Uhr, und Montag (09.03.), 9.55 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Sportgeschäft in der Bahnhofstraße. Anschließend betraten sie die Verkaufsräumlichkeiten und ein angrenzendes Büro auf der Suche nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließen sie die Tatörtlichkeit ohne Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Eichenzell. Am Dienstagfrüh (10.03.), um 5.30 Uhr, entwendete eine derzeit unbekannte Person aus einem Skoda Octavia, welcher in der Waltgerstraße im Ortsteil Welkers abgestellt war, neben einer Geldbörse auch hochwertiges Parfüm. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 15:36

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda

    Osthessen (ots) - HEF Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer Bad Hersfeld. Am Montag (09.03.), gegen 19.35 Uhr, befuhr eine 51-jährige Renault-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Eichhofstraße aus der Hainstraße kommend in Richtung Nachtigallenstraße. Ein 30-jähriger Radfahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Strecke auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung, aber auf ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:32

    POL-OH: Sachbeschädigung an KFZ - Diebstahl von Geldbörse aus Supermarkt

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Veröffentlicht Sachbeschädigung an KFZ Bad Hersfeld. In der Nacht von Sonntag (08.03.), 22 Uhr, auf Montag (09.03.), 11.30 Uhr, beschädigten Unbekannte großflächig die linke Fahrzeugseite eines in der Wippershainer Straße im Ortsteil Hohe Luft abgestellten schwarzen Dacia Duster. Durch das Zerkratzen entstand ein Sachschaden von rund ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:22

    POL-OH: Kennzeichenschild entwendet - Fahrzeug entwendet

    Fulda (ots) - Kennzeichenschild entwendet Fulda. Am Freitag (06.03.), zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr, entwendeten Unbekannte das vordere Kennzeichenschild "FD-LB 2004" von einem Ford Ranger. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Dalbergstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren