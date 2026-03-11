POL-OH: Versuchter Einbruch - Diebstahl aus Pkw
Fulda (ots)
Versuchter Einbruch
Fulda. Zwischen Samstag (07.03.), 18.25 Uhr, und Montag (09.03.), 9.55 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Sportgeschäft in der Bahnhofstraße. Anschließend betraten sie die Verkaufsräumlichkeiten und ein angrenzendes Büro auf der Suche nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließen sie die Tatörtlichkeit ohne Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Diebstahl aus Pkw
Eichenzell. Am Dienstagfrüh (10.03.), um 5.30 Uhr, entwendete eine derzeit unbekannte Person aus einem Skoda Octavia, welcher in der Waltgerstraße im Ortsteil Welkers abgestellt war, neben einer Geldbörse auch hochwertiges Parfüm. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Jonas Trabert)
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell