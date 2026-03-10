PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an KFZ - Diebstahl von Geldbörse aus Supermarkt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Veröffentlicht

Sachbeschädigung an KFZ

Bad Hersfeld. In der Nacht von Sonntag (08.03.), 22 Uhr, auf Montag (09.03.), 11.30 Uhr, beschädigten Unbekannte großflächig die linke Fahrzeugseite eines in der Wippershainer Straße im Ortsteil Hohe Luft abgestellten schwarzen Dacia Duster. Durch das Zerkratzen entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbörse aus Supermarkt

Bebra. Am Montag (09.03.), in dem Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11 Uhr, wurde einer 70-jährigen Frau während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in der Hersfelder Straße in Bebra die Geldbörse entwendet. Die dreisten Langfinger griffen nach derzeitigem Stand in die Handtasche der Frau und entwendeten daraus das Portemonnaie.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 10:22

    POL-OH: Kennzeichenschild entwendet - Fahrzeug entwendet

    Fulda (ots) - Kennzeichenschild entwendet Fulda. Am Freitag (06.03.), zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr, entwendeten Unbekannte das vordere Kennzeichenschild "FD-LB 2004" von einem Ford Ranger. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Dalbergstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 06:00

    POL-OH: Brand im Erdgeschoss von Einfamilienhaus in Heringen-Wölfershausen

    Fulda (ots) - Heringen. In der Nacht kam es um 23.30 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wölfershausen. Dabei erlitten beide Bewohner eine Rauchgasintoxikation und wurden mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Folgen des Feuers können keine genaueren Angaben zur Ursache des Brandes durch die Feuerwehr gemacht werden. Es konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren