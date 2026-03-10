Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an KFZ - Diebstahl von Geldbörse aus Supermarkt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Veröffentlicht

Sachbeschädigung an KFZ

Bad Hersfeld. In der Nacht von Sonntag (08.03.), 22 Uhr, auf Montag (09.03.), 11.30 Uhr, beschädigten Unbekannte großflächig die linke Fahrzeugseite eines in der Wippershainer Straße im Ortsteil Hohe Luft abgestellten schwarzen Dacia Duster. Durch das Zerkratzen entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbörse aus Supermarkt

Bebra. Am Montag (09.03.), in dem Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11 Uhr, wurde einer 70-jährigen Frau während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in der Hersfelder Straße in Bebra die Geldbörse entwendet. Die dreisten Langfinger griffen nach derzeitigem Stand in die Handtasche der Frau und entwendeten daraus das Portemonnaie.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell