POL-OH: Brennender Mülleimer in Parkanlage - Versuchter Diebstahl aus Wohnung - Diebstahl aus PKW - Diebstahl und Sachbeschädigung an PKW
Vogelsberg (ots)
Brennender Mülleimer in Parkanlage
Schlitz. Unbekannte zündeten am Montag (09.03.), gegen 22 Uhr, in der Parkanlage "Auf der Langen Wiese" einen Hundebeutelmülleimer an. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Schlitz gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Versuchter Diebstahl aus Wohnung
Schlitz. In einer Unterkunft in der Hersfelder Straße im Ortsteil Queck wurde im Zeitraum von Mittwoch (04.03.) bis Freitag (06.03.) ein Zimmer mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam geöffnet. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die unbekannten Täter die Wohnung ohne Diebesgut. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Diebstahl aus PKW
Schotten. Am Samstag (07.03.), zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem in der Straße "Auf der Au" abgestellten roten Dacia Sandero den darin befindlichen Fahrzeugschein. Das Fahrzeug war nicht abgeschlossen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Diebstahl und Sachbeschädigung an PKW
Schotten. Unbekannte rissen am Donnerstag (05.03.), im Zeitraum von 9 Uhr bis 17 Uhr, gewaltsam die Dachantenne eines blauen VW Touran ab. Das Fahrzeug war in der Karl-Theobald-Straße im Ortsteil Rudingshain geparkt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Steffen Heil)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell