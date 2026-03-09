Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall durch Trunkenheit im Straßenverkehr

Eichenzell. Am Sonntag (08.03.), gegen 1.40 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Ford-Fahrer aus Fulda die Zillbacher Straße aus Richtung Zillbach kommend in Fahrtrichtung Büchenberg. Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierte der 45-jährige mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Skoda. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro.

Zusammenstoß durch Spurwechsel

Fulda. Am Sonntag (08.03.), gegen 18.50 Uhr, befuhren ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer aus Wartenberg und ein 24-jähriger VW-Fahrer aus Fulda in genannter Reihenfolge den rechten der beiden Fahrstreifen der Heinrichstraße in Fahrtrichtung Sturmiusstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wechselte der 24-jährige VW-Fahrer auf den linken Fahrstreifen. Anschließend wechselte der 32-jährige Mercedes-Fahrer ebenfalls auf den linken Fahrstreifen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß kam der VW-Fahrer von der Fahrbahn nach links ab und beschädigte dort einen parkenden Audi. Es entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro.

(Polizeistation Fulda)

HEF

Verkehrsunfallflucht an einem Gartenzaun

Heringen. Am Freitag (06.03.), 19 Uhr, bis Samstag (07.03.) 9.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Seestraße und beschädigte nach derzeitigen Erkenntnissen einen Gartenzaun sowie ein Straßenschild. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Rotenburg)

Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Kirchheim. Von Samstag (07.03.), 19 Uhr, bis Sonntag (08.03.), 16.20 Uhr, parkte ein silberner VW aus Kirchheim auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Aus- oder Einparken den VW an der Stoßstange. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht beim Ein- oder Ausparken

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (05.03), in der Zeit von 12.30 bis 13.30 Uhr, parkte ein 35-jähriger VW-Fahrer aus Neuenstein auf einem Parkplatz in der Landecker Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken das abgestellte Fahrzeugs im Bereich der Beifahrertür hinten links. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit

Nentershausen. Am Samstag (07.03.), gegen 14.50 Uhr, befuhr eine 23-jährige VW-Kombi-Fahrerin aus Bebra mit drei weiteren Mitfahrern die L 3250 von Bebra-Iba kommend in Fahrtrichtung Sontra. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren VW und kam rechts von der Fahrbahn ab. Die drei Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 26.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

