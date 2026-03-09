Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnung - Fahrrad entwendet - Fahrzeug beschädigt - E-Scooter entwendet - Wahlplakate beschädigt - Versuchter Einbruch

Einbruch in Wohnung

Künzell. Am Samstag (07.03.), zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Turmstraße. Anschließend wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Neben Bargeld wurden auch eine Handtasche und ein Rucksack entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrrad entwendet

Fulda. Am Sonntag (08.03.), zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem Carport in der Von-Galen-Straße ein dort abgestelltes und mit einem Schloss gesichertes schwarzes E-Bike der Marke "Cube". Bei dem Fahrrad handelt es sich um das Modell "Kathmandu". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeug beschädigt

Künzell. Zwischen Donnerstag (05.03.), 12 Uhr, und Sonntag (08.03.), 14.30 Uhr, zerkratzten Unbekannte in der Mecklenburger Straße einen am Fahrbahnrand abgestellten grauen Audi A6. Zudem drehten sie eine Schraube seitlich in einen Reifen, sodass dieser ebenfalls beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter entwendet

Hünfeld. Am Samstag (07.03.), zwischen 21 Uhr und 23.45 Uhr, entwendeten Unbekannte einen am Bahnhof Hünfeld abgestellten schwarz/roten E-Scooter der Marke "Zamelux Green" mit dem angebrachten Versicherungskennzeichen "785-LZC". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wahlplakate beschädigt

Neuhof. Am Freitag (06.03.), gegen 19.45 Uhr, rissen unbekannte Jugendliche im Zollweg zwei Wahlplakate von Laternenmasten herunter und zerstörten diese. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Fulda. Zwischen Donnerstagabend (05.03.), 22 Uhr, und Freitagfrüh (06.03.), 6.45 Uhr, zerschlugen Unbekannte den Glaseinsatz einer Notausgangstür eines Hotels in der Kanalstraße um sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

