POL-VDMZ: Zeugenaufruf: Hochzeitskorso auf den Bundesautobahnen A643, A60 und A63, mehrere Fahrzeuge genötigt.

Mainz, A643, A60, A63 (ots)

Am Sonntagmittag wurde der Polizei ein Hochzeitskorso auf der A643 in Fahrtrichtung Dreieck Mainz gemeldet. Am Dreieck Mainz wechselte der Korso auf die A60 in Richtung Darmstadt. Am Autobahnkreuz Mainz-Süd setzte der Korso seine Fahrt auf der A63 bis zur Anschlussstelle Saulheim fort.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Verkehr bereits auf der A643 massiv verlangsamt, sodass der nachfolgende Verkehr seine Geschwindigkeit deutlich reduzieren musste. Dieses Verkehrsverhalten setzte sich auf der A60 weiter fort.

An dem Korso waren unter anderem ein grauer Mercedes E63s AMG sowie ein grauer Audi A6 Avant beteiligt. Der Hochzeitskorso war teilweise durch entsprechenden Hochzeitsschmuck als solcher erkennbar.

Im weiteren Verlauf wurden die Fahrzeuge einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Gegen den Fahrer des Spitzenfahrzeugs wurde eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr. Verkehrsteilnehmer, die konkrete Angaben zu möglichen Nötigungshandlungen machen können oder selbst betroffen waren, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132-9500
E-Mail: pastheidesheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

