Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Reifen zerstochen - Diebstahl von Geldbörse aus Supermarkt - Dieseldiebstahl von Betriebsgelände

Vogelsberg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Homberg. Unbekannte verschafften sich in dem Zeitraum von Samstag (07.03.), 17 Uhr, bis Sonntag (08.03.), 15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in dem Niederkleiner Weg. Anschließend durchsuchten sie alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und verließen das Haus kurze Zeit später samt Diebesgut über die Terrassentüre. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Reifen zerstochen

Schotten. Im Zeitraum von Freitag (06.03.), 18.30 Uhr, bis Sonntag (08.03.), 12 Uhr, stachen Unbekannte alle vier Reifen eines blauen Opel Mocca platt. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in einer Hofeinfahrt im Betzenröder Weg im Ortsteil Götzen abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbörse aus Supermarkt

Schotten. Am Freitag (06.03.), gegen 11 Uhr, wurde einer 31-jährigen Frau während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in der Märzwiese die Geldbörse entwendet. Die dreisten Langfinger griffen nach derzeitigem Stand in die Jackentasche der Frau und entwendeten daraus die Geldbörse. Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Dieseldiebstahl von Betriebsgelände

Schotten. Im Zeitraum von Donnerstag (05.03.), 16 Uhr, und Freitag (06.03.), 7 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Betriebsgelände in der Seestraße und pumpten aus drei Lastkraftwagen jeweils Diesel im Gesamtwert von 460 Euro. Durch das gewaltsame Öffnen eines Kraftstofftankes entstand ein Sachschaden von rund 220 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

