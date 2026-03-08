Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bauschutt und Paletten liegen auf der Autobahn 66 vor dem Tunnel Neuhof - die Polizei sucht Zeugen

Landkreis Fulda (ots)

Am Mittwoch (04.03.) befuhr ein PKW mit Anhänger gegen 18:30 Uhr die Autobahn 66 aus Richtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Flieden. Kurz vor dem Tunnel Neuhof fielen Steine und eine Palette vom Anhänger auf die Fahrbahn. Mehrere Fahrzeuge fuhren über die Gegenstände. Mindestens ein Fahrzeug wurde dabei beschädigt. Der vermutliche Verursacher hielt nach Angaben eines Zeugen kurz auf dem Standstreifen an, entfernte sich anschließend jedoch von der Unfallstelle, ohne seine Daten für die Schadensregulierung zur Verfügung zu stellen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den Kennzeichen des Verursachers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Petersberg unter Telefon 0661 969560, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet bei der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Gefertigt: Diegelmann, PHK, Polizeiautobahnstation Petersberg

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell