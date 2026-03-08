PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bauschutt und Paletten liegen auf der Autobahn 66 vor dem Tunnel Neuhof - die Polizei sucht Zeugen

Landkreis Fulda (ots)

Am Mittwoch (04.03.) befuhr ein PKW mit Anhänger gegen 18:30 Uhr die Autobahn 66 aus Richtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Flieden. Kurz vor dem Tunnel Neuhof fielen Steine und eine Palette vom Anhänger auf die Fahrbahn. Mehrere Fahrzeuge fuhren über die Gegenstände. Mindestens ein Fahrzeug wurde dabei beschädigt. Der vermutliche Verursacher hielt nach Angaben eines Zeugen kurz auf dem Standstreifen an, entfernte sich anschließend jedoch von der Unfallstelle, ohne seine Daten für die Schadensregulierung zur Verfügung zu stellen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den Kennzeichen des Verursachers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Petersberg unter Telefon 0661 969560, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet bei der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Gefertigt: Diegelmann, PHK, Polizeiautobahnstation Petersberg

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 22:36

    POL-OH: Meldung über zwei Verkehrsunfälle

    Landkreis Fulda (ots) - Technischer Defekt löst Verkehrsunfall aus Am Samstag (07.03.) ereignete sich um 14.40 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen den Anschlussstellen Künzell und Petersberger Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein Pkw VW Golf war in Fahrtrichtung Petersberg unterwegs und blieb aufgrund technischer Probleme auf dem rechten von zwei Fahrstreifen stehen. Noch bevor der Fahrer ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 05:56

    POL-OH: Verkehrsunfall mit hohem Schadenswert

    Fulda (ots) - Eichenzell. Am Sonntagmorgen (08.03.) kam es gegen 01:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und unter dem Einfluss von Alkohol. Ein 46-Jähriger aus Fulda befuhr mit einem Ford Focus die L 3430 von Eichenzell-Zillbach kommend in Fahrtrichtung Eichenzell-Büchenberg. Auf Höhe der Unfallstelle (Ortslage Eichenzell-Büchenberg) übersah der Fahrzeugführer einen abgeparkten PKW Skoda am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren