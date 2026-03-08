Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldung über zwei Verkehrsunfälle

Landkreis Fulda (ots)

Technischer Defekt löst Verkehrsunfall aus

Am Samstag (07.03.) ereignete sich um 14.40 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen den Anschlussstellen Künzell und Petersberger Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein Pkw VW Golf war in Fahrtrichtung Petersberg unterwegs und blieb aufgrund technischer Probleme auf dem rechten von zwei Fahrstreifen stehen. Noch bevor der Fahrer ein Warndreieck aufstellen und den nachfolgenden Verkehr warnen konnte, fuhr der 78-jährige Fahrer eines Mercedes Benz auf das liegengebliebene Fahrzeug auf. Beide Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Zwei Jugendliche bei Sturz mit E-Scooter verletzt

Erhebliche Schürfwunden erlitten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren am Samstag (07.03.) gegen 16.00 Uhr in Petersberg. Die beiden fuhren verbotenerweise gemeinsam auf einem E-Scooter die abschüssige Brauhausstraße in Richtung Bergstraße. Der 14-jährige Fahrzeugführer verlor dabei die Kontrolle über das Gefährt und es kam zum Sturz. Beide Jugendliche wurden zur Versorgung der Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. An dem E-Scooter entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Da das Fahrzeug nicht über das erforderliche Versicherungskennzeichen verfügte, muss sich der Fahrer auch noch wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt verantworten.

Gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell