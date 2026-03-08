Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsdelikt

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Hauneck - Am Mittwoch (25.02.) befuhr gegen 08:50 Uhr ein grauer Audi A6 mit Hersfelder Kennzeichen die B27 von Hünfeld kommend in Richtung Bad Hersfeld. Zwischen Neukirchen und Unterhaun überholte dieser mehrfach in teilweise riskanten Überholmanövern mehrere Fahrzeuge.

Verkehrsteilnehmer, welche Zeugen dieses Vorfalles wurden, werden gebeten sich unter 06621-932-0 oder www.polzei.hessen.de zu melden.

