Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Unfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger auf Verbindungsweg zischen L 3157 und K 34 unterhalb des Eisenberges

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Willingshain. Am Samstag (07.03.) kam es gegen 20.50 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen der L 3157 und der K 34 unterhalb des Eisenberges zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem 24-jährigen Fahrradfahrer aus Oberaula und einem 30-jährigen Fußgänger, ebenfalls aus Oberaula. Der Fußgänger wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kurz darauf verstarb. Der Fahrradfahrer wurde ebenfalls verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

