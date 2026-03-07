PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall in Neuhof - Jugendlicher leicht verletzt

Neuhof. Am Freitag, den 06. März 2026, gegen 20:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Frankfurter Straße / Zollweg in Neuhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Ein 19-jähriger Mann aus Flieden befuhr mit einem BMW die Frankfurter Straße in Richtung Zollweg. Zeitgleich befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Neuhof mit einem Kleinkraftrad der Marke Simson den Zollweg aus Richtung Zollwegbrücke kommend in Richtung Ortsmitte. Beide Fahrzeugführer beabsichtigten, die Kreuzung geradeaus zu passieren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen enstand Sachschaden. Der 15-jährige Fahrer des Kleinkraftrads wurde bei dem Unfall leicht verletzt und und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbraucht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 4.000 Euro.

gefertigt:

PHK Jens Müller, Polizeistation Fulda

