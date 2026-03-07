PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mountainbikefahrer als Folge eines Vorrangverstoßes leicht verletzt

Landkreis Fulda (ots)

Leicht verletzt wurde ein 66-jähriger Mountainbikefahrer aus einem Eichenzeller Ortsteil, welcher am Donnerstag (26.02.), 15.42 Uhr, in Eichenzell die Straße "Am langen Acker" in Richtung Eichenzell befuhr.

Hierbei wurde er von einem aus demselben Ortsteil stammenden 78-jährigen Mercedes Fahrer übersehen, welcher entgegen fuhr und nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbog.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich leichtere Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 16.000 Euro.

Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 01:31

    POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

    Fulda (ots) - Verkehrsunfall in Neuhof - Jugendlicher leicht verletzt Neuhof. Am Freitag, den 06. März 2026, gegen 20:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Frankfurter Straße / Zollweg in Neuhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Ein 19-jähriger Mann aus Flieden befuhr mit einem BMW die Frankfurter Straße in Richtung Zollweg. Zeitgleich befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Neuhof mit ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 01:29

    POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

    Fulda (ots) - Auffahrunfall auf der K112 - eine Person leicht verletzt Großenlüder. Am Freitag, den 06. März 2026, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 112 zwischen Müs und Bad Salzschlirf infolge eines Überholvorgangs zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann aus Bad Salzschlirf befuhr mit seinem BMW die K112 aus Richtung Müs kommend in Fahrtrichtung Bad Salzschlirf. Entgegenkommend befuhren eine ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 18:17

    POL-OH: Unfallflucht mit Personenschaden, B27 Eichenzell - Löschenrod

    Fulda (ots) - Eichenzell. Am Freitag (06.03.) kam es gegen 13:22 Uhr auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Abfahrt Löschenrod zu einem Verkehrsunfall mit Flucht mit anschließendem Personenschaden. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Bereich Bad Soden Salmünster stand mit seinem Pkw aufgrund eines Rückstaus vor einem 53-jährigen Pkw-Fahrer aus Neuhof auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren