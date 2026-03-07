Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mountainbikefahrer als Folge eines Vorrangverstoßes leicht verletzt

Landkreis Fulda (ots)

Leicht verletzt wurde ein 66-jähriger Mountainbikefahrer aus einem Eichenzeller Ortsteil, welcher am Donnerstag (26.02.), 15.42 Uhr, in Eichenzell die Straße "Am langen Acker" in Richtung Eichenzell befuhr.

Hierbei wurde er von einem aus demselben Ortsteil stammenden 78-jährigen Mercedes Fahrer übersehen, welcher entgegen fuhr und nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbog.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich leichtere Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 16.000 Euro.

Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda

