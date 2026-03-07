PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Auffahrunfall auf der K112 - eine Person leicht verletzt

Großenlüder. Am Freitag, den 06. März 2026, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 112 zwischen Müs und Bad Salzschlirf infolge eines Überholvorgangs zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann aus Bad Salzschlirf befuhr mit seinem BMW die K112 aus Richtung Müs kommend in Fahrtrichtung Bad Salzschlirf. Entgegenkommend befuhren eine 47-jährige Frau aus Grebenhain mit einem Hyundai, eine 22-jährige Frau aus Bad Salzschlirf mit einem BMW sowie ein 26-jähriger Mann aus Bad Salzschlirf mit einem Ford die Straße. Während eines Überholvorgangs des 34-Jährigen musste die entgegenkommende Hyundai-Fahrerin stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die dahinterfahrende BMW-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen, das vierte Fahrzeug, ein Ford, kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf das Heck des BMW auf. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

An zwei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf rund 6.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

gefertigt:

PHK Jens Müller, Polizeistation Fulda

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 18:17

    POL-OH: Unfallflucht mit Personenschaden, B27 Eichenzell - Löschenrod

    Fulda (ots) - Eichenzell. Am Freitag (06.03.) kam es gegen 13:22 Uhr auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Abfahrt Löschenrod zu einem Verkehrsunfall mit Flucht mit anschließendem Personenschaden. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Bereich Bad Soden Salmünster stand mit seinem Pkw aufgrund eines Rückstaus vor einem 53-jährigen Pkw-Fahrer aus Neuhof auf der ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:47

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - HEF Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz Am Mittwoch (04.03.) parkte eine 33-jährige Mitsubishi-Fahrerin aus Bebra zwischen 13:30 und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Bismarckstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug der 33-Jährigen von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren