POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Auffahrunfall auf der K112 - eine Person leicht verletzt

Großenlüder. Am Freitag, den 06. März 2026, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 112 zwischen Müs und Bad Salzschlirf infolge eines Überholvorgangs zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann aus Bad Salzschlirf befuhr mit seinem BMW die K112 aus Richtung Müs kommend in Fahrtrichtung Bad Salzschlirf. Entgegenkommend befuhren eine 47-jährige Frau aus Grebenhain mit einem Hyundai, eine 22-jährige Frau aus Bad Salzschlirf mit einem BMW sowie ein 26-jähriger Mann aus Bad Salzschlirf mit einem Ford die Straße. Während eines Überholvorgangs des 34-Jährigen musste die entgegenkommende Hyundai-Fahrerin stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die dahinterfahrende BMW-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen, das vierte Fahrzeug, ein Ford, kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf das Heck des BMW auf. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

An zwei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf rund 6.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

PHK Jens Müller, Polizeistation Fulda

