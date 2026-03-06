Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht mit Personenschaden, B27 Eichenzell - Löschenrod

Fulda (ots)

Eichenzell. Am Freitag (06.03.) kam es gegen 13:22 Uhr auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Abfahrt Löschenrod zu einem Verkehrsunfall mit Flucht mit anschließendem Personenschaden. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Bereich Bad Soden Salmünster stand mit seinem Pkw aufgrund eines Rückstaus vor einem 53-jährigen Pkw-Fahrer aus Neuhof auf der Bundesstraße 27 kurz vor der Abfahrt Eichenzell - Löschenrod. Beide Fahrzeuge befanden sich auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 27. Ein noch unbekannter Pkw-Fahrer befand sich ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen und näherte sich den stehenden Fahrzeugen. Ein weiterer 58-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Bereich Neuhof, welcher sich auf dem linken Fahrstreifen in gleicher Fahrtrichtung befand, näherte sich ebenfalls den bereits genannten Fahrzeugen. Kurz bevor der 58-jährige Pkw-Fahrer die anderen Fahrzeuge erreichte, zog plötzlich der noch unbekannte Pkw-Fahrer mit seinem Pkw auf die linke Spur, ohne dies kenntlich zu machen. Aufgrund dessen wich der 58-jährige Pkw-Fahrer nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierdurch kam es jedoch zu einem Zusammenstoß mit den auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Pkw des 53-jährigen Fahrers. In der Folge wurde der Pkw des 53-jährigen Fahrers heftig auf den Pkw des 44-jährigen Fahrers geschoben. Durch den Aufprall wurde der 58-jährige und der 53-jährige Fahrer leicht und der 44-jährige Fahrer schwer verletzt. Alle verletzten Beteiligten wurden mittels Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Der Unfallverursachende, unbekannte Pkw, entfernte sich vom Unfallort. Leider konnten zum Zeitpunkt des Unfalles keine Hinweise auf Fahrzeugtyp, Kennzeichen oder Fahrer gewonnen werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

