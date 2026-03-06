PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt

Vogelsberg (ots)

Auto zerkratzt

Grebenhain. In der Nacht zum Freitag (27.02.) machten sich unbekannte Täter an einem in der Bahnhofstraße geparkten Mitsubishi Colt zu schaffen und zerkratzten die Heckklappe mit einem unbekannten Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

