Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt

Vogelsberg (ots)

Auto zerkratzt

Grebenhain. In der Nacht zum Freitag (27.02.) machten sich unbekannte Täter an einem in der Bahnhofstraße geparkten Mitsubishi Colt zu schaffen und zerkratzten die Heckklappe mit einem unbekannten Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell