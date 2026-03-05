Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda

Osthessen (ots)

HEF

Auffahrunfall zwischen zwei Pkws nach Geisterfahrt - Verursacher flüchtet

Bad Hersfeld. Am Dienstag (03.03.), gegen 21.25 Uhr, befuhren ein 28-jähriger Seat-Fahrer aus Bad Hersfeld, ein 34-jähriger Audi-Fahrer aus Bad Hersfeld und ein 20-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Schenklengsfeld die Frankfurter Straße (Einbahnstraße) von der B27 kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Aufgrund eines unbekannten Autofahrers, der die Frankfurter Straße, verbotswidrig entgegen der erlaubten Fahrtrichtung befuhr, musste der Seat-Fahrer und der Audi-Fahrer anhalten. Der nachfolgende Mitsubishi Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Audi auf. Der entgegenkommende unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro. Der Audi-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall zwischen Auto und LKW

Bad Hersfeld. Am Dienstag (03.03.), gegen 9.40 Uhr, befuhr eine 54-jährige Mercedes-Fahrerin aus Rothenstein die Abfahrt der BAB 4 und beabsichtigte nach rechts auf die B 27 in Richtung Hauneck einzubiegen. Hierbei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Lkw eines 35-Jährigen aus Eiterfeld, der die B27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Hauneck befuhr. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.800 Euro.

Verkehrsunfall mit parkendem Fahrzeug

Sorga. Am Donnerstag (05.03.), gegen 5.10 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Audi-Fahrer aus Schenklengsfeld die Hauptstraße aus Richtung Friedewald kommend. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte er dabei mit einem am Fahrbahnrand parkenden Citroen. Der 44-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Baugerüst

Friedewald. Am Dienstag (03.03.), gegen 9.30 Uhr, fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Sattelzug aus dem Baustellenbereich der Hauptstraße nach links in die Hersfelder Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte der unbekannte Fahrer im Kreuzungsbereich zu wenden, übersah hierbei ein Baugerüst und kollidierte mit diesem. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfall an einer Kreuzung

Bebra. Am Mittwoch (04.03.), gegen 22.10 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Porsche-Fahrer aus Bebra und sein 35-jähriger Mitfahrer aus Bebra die Straße "Am Sportplatz" von der Kasseler Straße kommend in Fahrtrichtung "An der Bebra". Ein 18-jähriger Passat-Fahrer, ebenfalls aus Bebra, befuhr die Straße "Zur Biberkampfbahn" in Richtung der Straße "Am Sportplatz". Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 18-Jährige und sein 35-jähriger Mitfahrer leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

FD

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Kalbach

Kalbach. Am Mittwoch (04.03.), gegen 12.40 Uhr, befuhr eine 45-jährige Seat-Fahrerin aus Kalbach die Waldstraße aus Richtung "Am Harthberg" kommend in Fahrtrichtung Hessenstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die Seat-Fahrer an einem Schulbus vorbei und touchierte dabei ein 7-jähriges Mädchen aus Niederkalbach, welches im selben Moment die Fahrbahn überqueren wollte. Das 7-jährige Kind wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

(Polizeiposten Neuhof)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell