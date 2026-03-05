Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Diesel - Hecke angezündet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl von Diesel

Kirchheim. In der Nacht von Dienstag (03.03.), 18 Uhr, bis Mittwoch (04.03.), 7 Uhr, pumpten Unbekannte Diesel im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Tank eines LKW, der in der Hauptstraße am Straßenrand abgestellt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Hecke angezündet

Bad Hersfeld. In Sorga zündeten Unbekannte am Mittwochnachmittag (04.03.), gegen 15.50 Uhr, in der Straße "An der Schule", getrocknetes Holz in einem Dickicht voller Hecken und Sträucher an. Das Feuer konnte glücklicherweise schnell gelöscht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell