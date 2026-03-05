PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Fahrzeug - Handtaschendiebstahl - Einbruch in Wohnung

Fulda (ots)

Diebstahl aus Fahrzeug

Fulda. Am Mittwoch (04.03.), gegen 4.20 Uhr, wurde eine derzeit unbekannte Person dabei erwischt, wie sie versuchte eine Geldbörse aus einem grauen Skoda ENYAQ zu entwenden. Das Fahrzeug war auf einem Privatgrundstück in der Nikolaus-Seng-Straße im Stadtteil Maberzell abgestellt. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: mänlich, circa 170 cm groß, schwarze Jacke mit Kapuze, dunkle Hose, silbernes oder weißes Fahrrad

Auch in der Hartungstraße stellte am Mittwochmorgen (04.03.), um 10 Uhr, ein Fahrzeughalter fest, dass Unbekannte seine Geldbörse aus seinem Audi SQ5 in der Nacht entwendeten.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Handtaschendiebstahl

Hünfeld. Am Mittwoch (04.03.), gegen 19.30 Uhr, entwendete ein Unbekannter die Handtasche einer 14-Jährigen, während diese auf einer Bank in der Kaiserstraße saß und die Tasche über einem mitgeführten Roller hing. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30 Jahre alt, blond, Dreitagebart, weiße Jacke, schwarze Hose

Ihre Polizei rät:

   - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie 
     Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den
     Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm
   - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: 
     Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher 
     nach der Beute.
   - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten 
     Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnung

Fulda. Am Mittwoch (04.03.), gegen 17.30 Uhr, wurde durch die 89-Jährige Bewohnerin einer Wohnung in der Adenauerstraße festgestellt, dass sich Unbekannte Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft haben und diese nach Wertgegenständen durchsuchten. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren