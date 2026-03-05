Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Fahrzeug - Handtaschendiebstahl - Einbruch in Wohnung

Fulda (ots)

Diebstahl aus Fahrzeug

Fulda. Am Mittwoch (04.03.), gegen 4.20 Uhr, wurde eine derzeit unbekannte Person dabei erwischt, wie sie versuchte eine Geldbörse aus einem grauen Skoda ENYAQ zu entwenden. Das Fahrzeug war auf einem Privatgrundstück in der Nikolaus-Seng-Straße im Stadtteil Maberzell abgestellt. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: mänlich, circa 170 cm groß, schwarze Jacke mit Kapuze, dunkle Hose, silbernes oder weißes Fahrrad

Auch in der Hartungstraße stellte am Mittwochmorgen (04.03.), um 10 Uhr, ein Fahrzeughalter fest, dass Unbekannte seine Geldbörse aus seinem Audi SQ5 in der Nacht entwendeten.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Handtaschendiebstahl

Hünfeld. Am Mittwoch (04.03.), gegen 19.30 Uhr, entwendete ein Unbekannter die Handtasche einer 14-Jährigen, während diese auf einer Bank in der Kaiserstraße saß und die Tasche über einem mitgeführten Roller hing. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30 Jahre alt, blond, Dreitagebart, weiße Jacke, schwarze Hose

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Einbruch in Wohnung

Fulda. Am Mittwoch (04.03.), gegen 17.30 Uhr, wurde durch die 89-Jährige Bewohnerin einer Wohnung in der Adenauerstraße festgestellt, dass sich Unbekannte Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft haben und diese nach Wertgegenständen durchsuchten. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld in unbekannte Richtung.

(Jonas Trabert)

